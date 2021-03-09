Киев, , 13:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил включить в школьную программу курс медиаграмотности. Об этом он заявил 9 марта, выступая на форуме «Украина 30».

Он отметил, что жители Украины должны уметь критически мыслить, чтобы отличать ложь от правды.

«Каждый раз, когда мы берём телефон, включаем компьютер, планшет или телевизор, мы должны включать критическое мышление, отличать правду от фейков… обходить стороной информационные свалки, читать дальше, чем заголовки, сомневаться, проверять информацию…, сохранять холодную голову. Мы должны уметь это с детства», — сказал Зеленский.

Отметим, ранее президент Украины заявил, что власти страны работают над тем, чтобы остановить вещание трёх запрещённых оппозиционных телеканалов в интернете.

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