Киев, 9 марта 2021, 13:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил включить в школьную программу курс медиаграмотности. Об этом он заявил 9 марта, выступая на форуме «Украина 30».
Он отметил, что жители Украины должны уметь критически мыслить, чтобы отличать ложь от правды.
Отметим, ранее президент Украины заявил, что власти страны работают над тем, чтобы остановить вещание трёх запрещённых оппозиционных телеканалов в интернете.
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