Мадрид, , 12:58 — REGNUM Решение Европарламента о лишении неприкосновенности депутатов Карлеса Пучдемона, Тони Комина и Клары Понсати свидетельствует о тройном сигнале испанским властям. Об этом заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя.

«Этим решением было направлено тройное послание», — сказала Лайя, отметив, что одно из таких посланий состоит в том, что «проблемы в Каталонии урегулируются в Испании, они не решаются в Европе».

По её словам, Европарламент лишил депутатской неприкосновенности Пучдемона, чтобы он мог «предстать перед испанским правосудием».

Ещё один сингал, по мнению Лайи, состоит в том, что евродепутат не может использовать свой мандат для того, чтобы избежать суда «за возможные нарушения национального законодательства».

При этом министр подчеркнула, что проблема Каталонии должна решаться путём диалога и переговоров.

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