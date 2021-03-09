Киев, , 12:56 — REGNUM Украинские политики, которые были при власти ранее, заигрывали с русским языком и таким образом «выкопали яму», в которой сейчас оказалась Украина, заявил на форуме в Киеве 9 марта секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов.

Данилов отметил, что именно на русском языке «Москва транслирует свои нарративы на территорию бывшего Советского Союза, в том числе Украину», которая страдает от этих атак.

Силовик заявил, что для исправления этой ситуации английский язык должен стать обязательным вторым языком на Украине.

«Знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы, причем его нужно не учить, его нужно знать», — добавил секретарь СНБО.

ИА REGNUM напоминает, что в январе на Украине вступили в силу очередные положения языкового законодательства, согласно которым вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. За использование русского языка для бизнеса предусмотрены штрафы.