Берлин, , 13:07 — REGNUM Немецкая тюнинговая компания Manhart увеличила мощность автомобилей BMW M3 и M4 в кузовах G80/G82 до 620 «лошадей». Об этом сообщается на сайте компании.

Тюнеры оснастили модели новой системой выхлопа, а также перепрошили программное обеспечение (ПО) управления мотором. После всех доработок производительность трёхлитрового битурбированного V6 S58 была увеличена на 110 л. с. Однако на этом специалисты тюнинг-ателье останавливаться не собираются. Отмечается, что скоро будут обнародованы более радикальные улучшения для M3 и M4.

Стоит отметить, что актуальные версии BMW M3/M4 развивают 480 или 510 л. с., а их крутящий момент достигает пиковых 550 или 650 Нм. Теперь мощность M3 и M4 равна соответственно 590 л. с (650 Нм) и 620 л. с (750 Нм).

Кроме того, для лучшей управляемости авто клиенты Manhart могут приобрести спортивные пружины H&R, которые уменьшают клиренс на 40 мм.

Стоимость доработки ПО мотора обойдется покупателям в 1700 евро (порядка 150 тыс. рублей).

Ранее немецкая тюнинговая компания Manhart модернизировала BMW M2 CS, установив на авто более мощный двигатель. Теперь его приводит в движение трёхлитровый шестицилиндровый мотор с двумя турбокомпрессорами. Максимальная производительность движка — 600 л. с.

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