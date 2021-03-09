Москва, , 12:55 — REGNUM Госдума во втором, основном, чтении приняла законопроект об отмене «предельного возрастного ценза» для назначаемых президентом РФ чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта. Законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой государства, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

Сейчас установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет.

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