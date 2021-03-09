Краснодар, , 12:55 — REGNUM Имущество тепличного комплекса ООО «Белореченский», расположенного в Краснодарском крае, выставлено на торги, следует из объявления, размещенного на сайте единого федерального реестра о банкротстве. Объявление размещено 4 марта.

Имущество выставлено единым лотом, в его состав включены земельные участки, административно-бытовой корпус с логистическим комплексом, трансформаторная станция, скважины технической воды, оборудование. Начальная цена заявлена в размере 612 120 430 рублей, шаг аукциона — 5% от начальной цены. Заявки на участие в торгах будут приниматься с 9 марта по 13 апреля, проведение аукциона назначено на 16 апреля.

В декабре 2019 года решением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ООО «ТК «Белореченский» была введена процедура наблюдения, в июне 2020 года предприятие объявили банкротом и открыли конкурсное производство.