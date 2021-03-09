Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Ограничивающие движение дорожные знаки во дворах необходимы, заявили корреспонденту ИА REGNUM жители нескольких домов Санкт-Петербурга. Они горячо поддерживают решение, принятое 9 марта в мэрии Владивостока о предоставлении жителям возможности установления дорожных знаков во дворах, и полагают, что это дало бы шанс улучшить ситуацию.

«У нас двор небольшой, но в нем паркуются машины из трех соседних бизнес‑ и торговых центров, — рассказывает жительница дома на Выборгской набережной, 25. — Правила передвижения на дворовых территориях нарушают, один раз из «слепой зоны» водитель выезжал из двора на скорости километров 50, я шла навстречу с коляской, еле успела увернуться».

Попытки жителей этого дома установить шлагбаум длятся уже несколько лет и натыкаются на бюрократические препятствия.

Кто не попадает в этот двор, паркуется в соседнем тупике — на Малом Сампсониевском. На тротуаре стоят впритык к выезду со двора. Нередко стоят на тротуарах, по несколько машин подряд.

На одной из соседних улиц — улице Смолячкова — страдают жители целой системы дворов: они говорят, что их дворы превратились в проезжую часть. На этой улице идут несколько дворов подряд, дворы забиты машинами, движение по дворам интенсивное. Бывает, что паркуются прямо на тротуарах. Установить шлагбаум или ворота жителям этих дворов тоже до сих пор не удалось. Обитатели ближайших домов, которые каждый день вынуждены ходить по этой улице, в том числе с колясками, убедительно просят власти Санкт-Петербурга рассмотреть возможность установки ограничивающих движение знаков во дворах города.

Соответствующее решение мэрией Владивостока принято после трагического случая: в многоквартирном доме случился пожар, пожарные прибыли быстро, но не могли подъехать из-за припаркованных автомобилей, в результате в огне погибли двое детей.

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