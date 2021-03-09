Джакарта, , 12:54 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс выразил надежду, что вакцина AstraZeneca поможет Индонезии достичь коллективного иммунитета в стране, сообщает Sindonews.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Вакцину AstraZeneca, произведенную в Великобритании, доставили в Индонезию. Надеюсь, вакцина AstraZeneca поддержит национальную программу вакцинации для достижения группового иммунитета в Индонезии. Вместе мы боремся с COVID-19», — отметил посол Индонезии.

Индонезия получила 1 113 600 доз вакцины AstraZeneca. Вакцина AstraZeneca — является второй вакциной, используемой Индонезией, после китайской вакцины Sinovac.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что поставка миллиона доз вакцины AstraZeneca стала результатом многостороннего сотрудничества.

Читайте также: Индонезия получила 1,1 млн доз вакцины AstraZeneca