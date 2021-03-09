Москва, , 12:53 — REGNUM В России в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google были составлены 12 протоколов об административном нарушении из-за того, что они не удалили материалы, призывающие детей участвовать в незаконных акциях. Об этом 9 марта сообщили в мировом суде Москвы, куда поступили протоколы.

В отношении указанных компаний были составлены протоколы по статье «неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ».

Так, в отношении TikTok поступил один административный протокол, Telegram — два административных протокола, в отношении Facebook, Twitter и Google — по три. По каждому из протоколов предусмотрен штраф до 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы СКР Александра Бастрыкина, в недавних несогласованных акциях в российских городах участвовали более 1,4 тыс. подростков.

Он предложил подумать над комплексным планом образовательных программ, которые могли бы защитить детей от воздействия манипуляций. Глава СКР напомнил «идею Маркса» о том, что у ребёнка не должно быть свободной минуты, чтобы он не совершал подобных поступков.

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