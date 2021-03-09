Москва, , 13:01 — REGNUM Механизм комплексного развития территорий (КРТ) задействуют в программе ликвидации аварийного жилья, которое признано таковым после 2017 года и не вошло в нацпроект «Жильё и городская среда». Об этом министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил 9 марта на пленарном заседании Российской строительной недели.

Он отметил, что Минстрой начинает разрабатывать подходы реализации программы ликвидации ветхого жилья, поставленного на учёт после 1 января 2017 года. Одним из механизмов, направленных на увеличение ввода жилья, является комплексное развитие территорий.

Некоторые регионы уже разработали нормативные правовые акты, необходимые для КРТ. Это Московская, Свердловская, Челябинская и Сахалинская области.

Минстрой со своей стороны подготовил ряд документов, включая правила согласования изъятия объектов недвижимости. Скоро завершится разработка специального информационного ресурса для участников процесса, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также позволяет сносить в регионах неаварийные многоквартирные дома, подписал 30 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин.

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