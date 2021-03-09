Москва, , 13:05 — REGNUM Заявление бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, в котором он призвал Киев быть готовым к разрыву дипломатических отношений с Москвой, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 9 марта в социальной сети Facebook.

«Так разрывайте, 7 лет уже «разрываете». Главное от транзита газа и самого газа откажитесь», — написал Юрий Д.

Многие пользователи считают, что в случае разрыва дипотношений украинское государство ждёт неминуемый крах. Поэтому никакого разрыва, уверены они, не случится.

«Что, опять? Остаточнопрощевай? Для начала у себя в квартирах выключите свет и газ. Перестаньте кушать российское сало. Ну-ну, давайте, посмотрим на этот эксперимент, умники», — пишет Катерина Т.

Некоторые комментаторы указали на то, что Украина настолько зависима от Российской Федерации, что полностью разорвать отношения попросту невозможно.

«Да без проблем. Рвите отношения, перекройте газовые трубы, обрежьте провода ЛЭП, а главное — зиробитчан заберите назад, многие из которых, отлично устроившись в «клятой России», продолжают изображать активных патриотов, регулярно охаивая «страну — агрессора», — поделился своим мнением Andrey S.

Нашлись и те, кто указал, что это является очередным фактом того, что Украиной руководят из Вашингтона. Они уверены, что такие заявление не могут прозвучать от дипломата в суверенной стране.

«Очередные марионетки из-за океана говорят, что делать «индейцам» и в какой лес не ходить», — написал Вадим Д.

Напомним, 7 марта посол Украины в США Валерий Чалый сделал заявление в эфире Еспресо. TV, в котором он призвал Киев быть готовым к разрыву дипломатических отношений с Москвой.