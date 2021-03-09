Париж, , 12:50 — REGNUM Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе изложил руководству клуба свои требования к новому контракту. Об этом 9 марта сообщает Football Espana.

По информации издания, Мбаппе запрашивает у ПСЖ контракт с годовой зарплатой не менее €35 млн, что соответствует зарплате Неймара.

При этом отмечается, что руководство клуба вряд ли пойдёт на удовлетворение этих требований и предпочтёт продать игрока летом 2021 года, т. е. за год до окончания его контракта.

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