село Алтынное, , 12:50 — REGNUM Село Алтынное Пермского края обеспечат бесперебойной сотовой связью до конца 2022 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Напомним, село прогремело на всю страну благодаря местной жительнице, которая носила тяжелые шиферные листы на гору Майская для строительство телефонной будки.

Сотовая связь в домах практически отсутствует. Люди вынуждены ходит на гору, где можно поймать качественный сигнал. Однако гора высотой 500 метров со всех сторон продувается ветрами. Жительница села построила ограждение из шифера, теперь сельчане могут вести длительные телефонные разговоры.

Чиновники подчеркнули, что информация, озвученная главой Октябрьского округа в телевизионном сюжете ОТР про обеспечение села бесперебойной сотовой связью в 2026 году, не подтверждается плановыми документами обеспечения сотовой связью малых населенных пунктов. В министерстве информационного развития и связи Пермского края уточнили, что село Алтынное планируется обеспечить сотовой связью до конца 2022 года в рамках региональной программы «Развитие информационного общества».

До 2023 года в регионе решат проблему с сотовой связью в 72 населенных пунктах, в каждом их которых проживает от 100 человек.

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