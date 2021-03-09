Варшава, , 12:46 — REGNUM В Польше объявили штормовое предупреждение на 11 марта. Об этом написала синоптик из Института метеорологии и водного хозяйства Польши Анна Возняк на своей странице в соцсети Twitter.

«В четверг, 11 марта, ожидаются сильные осадки по всей стране. С утра будет сильный снегопад, затем он перейдет в дождь со снегом, а затем в дождь. Сильные осадки будут сопровождаться во многих регионах экстремально сильным ветром: его скорость будет достигать 90 км/ч», — говорится в сообщении.

В связи с указанным сообщением синоптик от лица Института метеорологии и водного хозяйства Польши призвала жителей страны без необходимости не покидать свои дома. Особенно в послеобеденное время, когда прогнозируются наиболее сильные порывы ветра: они могут привести к падению деревьев и разрыву электропроводов.