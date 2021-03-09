Сеул, , 12:49 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провел 8 марта телефонные переговоры с главой МИД Израиля Габи Ашкенази, с которым обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласно опубликованным данным, дипломаты договорились продолжать переговоры об углублении сотрудничества в сфере коммерции, технологий и здравоохранения.

Кроме того, они также обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая разработку вакцины.

Глава МИД Южной Кореи высоко оценил усилия правительства Израиля по нормализации отношений с арабскими странами, включая заключение «Соглашения Авраама». В свою очередь Ашкенази выразил поддержку усилиям Сеула в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.