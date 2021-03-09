Киев, , 12:47 — REGNUM В нынешней ситуации информационная гигиена и критическое мышление должны стать для граждан Украины таким же обычным навыком, как мытье рук и выбрасывание мусора, заявил на форуме 9 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что страна страдает от наплыва дезинформации, которая «преследует страшные цели».

Все основные «фейки», по словам Зеленского, массово запускают «большие патриоты» — украинские политики, «блогеры, которым из Испании лучше видно, как жить» (вероятно, имеется в виду блогер Анатолий Шарий — прим. ИА REGNUM), а также «средства массовой дезинформации, прикрывающих свободой слова диверсии по инструкциям агрессора».

«В погоне за собственной популярностью они готовы поставить под удар безопасность, жизнь, здоровье украинцев», — сказал Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале украинские власти ввели санкции против трех главных оппозиционных телеканалов страны, а в конце февраля без объяснений отключили еще один оппозиционный телеканал, который выкупили пострадавшие от санкций журналисты. Также в феврале власти Украины активизировали преследование блогера Шария с помощью нескольких дел в его отношении.