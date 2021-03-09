Киев, 9 марта, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В нынешней ситуации информационная гигиена и критическое мышление должны стать для граждан Украины таким же обычным навыком, как мытье рук и выбрасывание мусора, заявил на форуме 9 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он отметил, что страна страдает от наплыва дезинформации, которая «преследует страшные цели».

Все основные «фейки», по словам Зеленского, массово запускают «большие патриоты» — украинские политики, «блогеры, которым из Испании лучше видно, как жить» (вероятно, имеется в виду блогер Анатолий Шарий — прим. ИА REGNUM), а также «средства массовой дезинформации, прикрывающих свободой слова диверсии по инструкциям агрессора».

«В погоне за собственной популярностью они готовы поставить под удар безопасность, жизнь, здоровье украинцев», — сказал Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале украинские власти ввели санкции против трех главных оппозиционных телеканалов страны, а в конце февраля без объяснений отключили еще один оппозиционный телеканал, который выкупили пострадавшие от санкций журналисты. Также в феврале власти Украины активизировали преследование блогера Шария с помощью нескольких дел в его отношении.