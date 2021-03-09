Москва, 9 марта 2021, 12:45 — REGNUM Генпрокуратура заявила, что Москва возглавила десятку регионов России — «лидеров» по числу выявленных фактов взяточничества. Однако неясно, где тогда громкие задержания чиновников из мэрии. Не бывает же гидры без головы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Российской Федерации составила рейтинг регионов страны по уровню коррупции в 2020 году.
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