Минск, , 12:50 — REGNUM Одним из важных сплачивающих факторов для Союзного государства России и Белоруссии может стать создание его символики. Такое мнение 9 марта высказал российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу РБК.

«Символика Союзного государства была бы тоже важным сплачивающим фактором. Еще раз говорю, разговор об экономической интеграции и о сближении может быть, и мы это многократно подчеркивали», — сказал он.

При этом Мезенцев уточнил, что ему неизвестно, ведется ли такая работа в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что работа по интеграции России и Белоруссии направлена на то, чтобы повысить общую конкурентоспособность.