Чита, , 12:43 — REGNUM Паводковая обстановка обострилась в поселке Песчанка под Читой. Как сообщает ГТРК «Чита», в границах улицы Буйницкого и Первого переулка на поверхность вышли грунтовые воды.

В границах улицы Буйницкого и Первого переулка под Читой на поверхность вышли грунтовые воды Уитата из видео

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Чтобы защитить жилые дома, на месте вырыли водоотводной канал. Пришлось вскрывать землю со льдом. На формирование траншеи ушло несколько дней. Теперь вода вышла наружу, что позволяет надеяться на то, что её уровень в подвалах местных жителей спадёт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рекордные за последние три года суммы на работу по защите населенных пунктов от негативного воздействия паводковых вод получит в 2021 году Забайкалье. Если в 2019 году регион получил 21 миллион рублей, а 2020-м — 54,7 миллиона рублей, то в текущем году для защиты от паводков региону предусмотрено 67,9 миллиона рублей.

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