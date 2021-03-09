Ярославль, , 12:43 — REGNUM Суд в Ярославле оштрафовал зарегистрированное в Иванове ООО «РЕСКОМ» за установку опоры сотовой связи около храма Николы Рубленого на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Опора сотовой связи у храма Николы Рубленого в Ярославле Ольга Мазанова

Опора рядом с храмом была установлена в 2020 году. Градозащитница Ольга Мазанова обратилась с жалобой в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. В ходе проверки выяснилось, что на момент установки у фирмы не было согласования работ с департаментом. А согласовывать их было необходимо. Работы проводились на территории объекта культурного наследия федерального значения «Стрелка — место основания города Ярославля в начале XI в.». Вышка стоит над бывшим Медведицким оврагом, где, по легенде, произошёл поединок князя Ярослава Мудрого с медведем. Кроме того, сооружение перекрывает вид на храм Николы Рубленого XVII века. В отношении компании департамент составил протокол об административном правонарушении.

«ООО «РЕСКОМ» совершено нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выразившееся в проведении работ по установке многофункциональной опоры с размещенным на ней к западу от объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Николы Рубленого», 1695 г., в границах объектов культурного наследия федерального значения — «Культурный слой г. Ярославля, XI—XVII вв.» (г. Ярославль, центр города до ул. Республиканской), «Стрелка — место основания города Ярославля в начале XI в.» в отсутствие согласованного раздела проектной документации, то есть административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ», — говорится в решении суда.

Представители ивановской компании в суд не явились. В письменном отзыве они сообщили, что направили в департамент документы на согласование, но якобы не получили ответ в установленный срок. Однако в суде были представлены доказательства, что вышка была установлена еще до рассмотрения документов.

В итоге вина фирмы была доказана. Суд назначил минимальное наказание — штраф в 200 тысяч рублей. Что касается самой вышки, то она так и стоит рядом с храмом.

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