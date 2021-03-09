Суд оштрафовал фирму за сотовую вышку в месте основания Ярославля
Ярославль, 9 марта, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Суд в Ярославле оштрафовал зарегистрированное в Иванове ООО «РЕСКОМ» за установку опоры сотовой связи около храма Николы Рубленого на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
Опора рядом с храмом была установлена в 2020 году. Градозащитница Ольга Мазанова обратилась с жалобой в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. В ходе проверки выяснилось, что на момент установки у фирмы не было согласования работ с департаментом. А согласовывать их было необходимо. Работы проводились на территории объекта культурного наследия федерального значения «Стрелка — место основания города Ярославля в начале XI в.». Вышка стоит над бывшим Медведицким оврагом, где, по легенде, произошёл поединок князя Ярослава Мудрого с медведем. Кроме того, сооружение перекрывает вид на храм Николы Рубленого XVII века. В отношении компании департамент составил протокол об административном правонарушении.
Представители ивановской компании в суд не явились. В письменном отзыве они сообщили, что направили в департамент документы на согласование, но якобы не получили ответ в установленный срок. Однако в суде были представлены доказательства, что вышка была установлена еще до рассмотрения документов.
В итоге вина фирмы была доказана. Суд назначил минимальное наказание — штраф в 200 тысяч рублей. Что касается самой вышки, то она так и стоит рядом с храмом.