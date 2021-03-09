Ярославль, 9 марта, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Суд в Ярославле оштрафовал зарегистрированное в Иванове ООО «РЕСКОМ» за установку опоры сотовой связи около храма Николы Рубленого на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Ольга Мазанова Опора сотовой связи у храма Николы Рубленого в Ярославле

Опора рядом с храмом была установлена в 2020 году. Градозащитница Ольга Мазанова обратилась с жалобой в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. В ходе проверки выяснилось, что на момент установки у фирмы не было согласования работ с департаментом. А согласовывать их было необходимо. Работы проводились на территории объекта культурного наследия федерального значения «Стрелка — место основания города Ярославля в начале XI в.». Вышка стоит над бывшим Медведицким оврагом, где, по легенде, произошёл поединок князя Ярослава Мудрого с медведем. Кроме того, сооружение перекрывает вид на храм Николы Рубленого XVII века. В отношении компании департамент составил протокол об административном правонарушении.

«ООО «РЕСКОМ» совершено нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выразившееся в проведении работ по установке многофункциональной опоры с размещенным на ней к западу от объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Николы Рубленого», 1695 г., в границах объектов культурного наследия федерального значения — «Культурный слой г. Ярославля, XI—XVII вв.» (г. Ярославль, центр города до ул. Республиканской), «Стрелка — место основания города Ярославля в начале XI в.» в отсутствие согласованного раздела проектной документации, то есть административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ», — говорится в решении суда.

Представители ивановской компании в суд не явились. В письменном отзыве они сообщили, что направили в департамент документы на согласование, но якобы не получили ответ в установленный срок. Однако в суде были представлены доказательства, что вышка была установлена еще до рассмотрения документов.

В итоге вина фирмы была доказана. Суд назначил минимальное наказание — штраф в 200 тысяч рублей. Что касается самой вышки, то она так и стоит рядом с храмом.