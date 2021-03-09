Буй, Костромская область, , 12:44 — REGNUM Руководительница Буйского отделения «Почты России» регулярно забирала деньги из кассы из-за «маленькой зарплаты». Об этом со ссылкой на Управление МВД по Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным полицейских, 28-летняя женщина воспользовалась отменой ревизионных проверок из-за пандемии и решила постепенно забирать часть выручки. По признанию задержанной, на преступление её толкнули «низкая заработная плата и желание избавиться от оформленного кредита». В общей сложности женщина присвоила себе 284 тысячи рублей из кассы.

В отношении буевлянки возбудили уголовное дело «Присвоение вверенного чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Максимальная санкция данной статьи предполагает лишение свободы на срок до шести лет.

Отметим, что мошенничество и преступления среди сотрудников «Почты России» в Костромской области не редкость. Так, в мае 2020 года в Галиче сотрудник компании пытался угнать автомобиль с тремя миллионами рублей, предназначенными для выплаты пенсий. Попытка не увенчалась успехом — мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Позднее, в ноябре 2020 года в Костромской области завели уголовное дело против 23-летней начальницы одного из местных отделений компании. Молодая женщина украла 100 тысяч рублей, так как ей «не хватало средств на содержание детей». Против неё также возбудили уголовное дело.

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