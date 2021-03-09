Симферополь, , 12:43 — REGNUM На пост председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым утверждён Айдер Типпа. Указ за подписью главы Крыма Сергея Аксёнова опубликован на сайте правительства региона 9 марта.

«Принять Типпу Айдера Ахтемовичана на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года заявление об увольнении по собственному желанию с поста председателя госкомнаца Крыма написал Альберт Кангиев, который занимал эту должность с ноября 2019 года. Айдер Типпа до перехода на новый пост работал первым заместителем главы администрации Первомайского района Крыма.

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