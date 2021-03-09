Москва, , 12:43 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев и Ярослав Нилов просят главу Минпромторга Дениса Мантурова оказать комплексную поддержку цветоводам в России, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

В обращении они просят проинформировать о готовности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации к разработке и реализации целевых программ поддержки (субсидирования и прочее) отечественных цветоводов для повышения объема внутреннего рынка подарочно-бытовой флористики.

«Помимо создания дополнительных рабочих мест, это, несомненно, также положительно скажется на увеличении объема поступающих в государственный бюджет средств при одновременном удешевлении продукции и повышении уровня социальной удовлетворенности граждан», — уверены парламентарии.

Они обратили внимание на то, что Россия «вынужденно» импортирует ежегодно до 80% цветов.

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