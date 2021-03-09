Улан-Удэ, , 12:42 — REGNUM Служба статистики в Бурятии провела выборочное обследование среди женщин по использованию «суточного фонда времени». Подробности ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Так, более трети суток среднестатистической женщины в республике — 8,5 часов уходит на сон. 3 часа 14 минут уходит на бытовые услуги членам семьи. Ещё почти 3 часа тратится на уход за собой и личную гигиену. Культурный досуг и уход за ребёнком отнимает 2 и 1 час соответственно. Меньше всего (36 минут) женщины тратят на обучение.

«В выходные дни женщина позволяет себе поспать на 53 мин. больше, чем в будние, а на бытовые услуги членам семьи уходит почти на час больше», — отметили в службе статистики.