Вена, , 12:42 — REGNUM На сегодняшний день пока сложно спрогнозировать сроки, когда российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет допущена в Европейский союз. Об этом на пресс-конференции в Вене сообщила руководитель отдела надзора за рынком медикаментов Австрийского агентства здравоохранения и безопасности питания и председатель управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе.

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Она сообщила, что у России есть заявитель в рамках ЕС — это фирма, расположенная в Эстонии.

«Мы общаемся с этой фирмой, цитирует ТАСС Кристу Виртумер-Хохе. — Предоставление данных и коммуникация идут очень сложно».

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«Если вы меня спрашиваете, когда мы рассчитываем с регистрацией, этого я вам сказать не могу. Речь идёт о том, насколько быстро мы получим документы», — пояснила представитель EMA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны Европейского союза могут приобретать российскую или китайскую вакцину от коронавирусной инфекции. он подчеркнул, что с юридической точки зрения они имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин. Однако, подчеркнул Мамер, принимая решения об использовании этих вакцин на территории страны, руководство этих государств будет само нести ответственность за такой шаг.

Напомним, 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».