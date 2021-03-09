Уфа, , 12:43 — REGNUM Народный артист Башкирии Валерий Гриньков скончался на 72 году жизни. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Отмечается, что он родился в 1949 году в Свердловске. В 1977 году стал выпускником Свердловского театрального училища. В 2004 году был удостоен звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан» за большой вклад в развитие театрального искусства, а в 2014 году Валерию Даниловичу было присвоено звание «Народный артист Республики Башкортостан».

Сообщается, что прощание с артистом пройдет в 12:00 часов 10 марта в государственном академическом русском драматическом театре Башкирии, в котором он сыграл более 60 ролей.

Сотрудники республиканского министерства культуры выражают соболезнования семье Валерия Даниловича. Соболезнования в связи с уходом из жизни Валерия Гринькова выразил также председатель государственного собрания региона Константин Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 62-м году жизни ушла из жизни автор детективных романов Татьяна Полякова.

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