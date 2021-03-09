Киев, , 12:51 — REGNUM Власти Украины предпринимают меры для блокировки вещания оппозиционных телеканалов Zik, NewsOne и 112.ua на сервисе Youtube. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 9 марта, выступая на форуме «Украина 30».

Он назвал оппозиционные телеканалы «средствами массовой дезинформации», которые проводят информационные «диверсии» в интересах России, прикрываясь свободой слова на Украине.

«Мы продолжаем работать, чтобы… в интернете, в частности на Youtube, они получили пожизненный бан», — сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что на Украине вскоре начнёт работать центр противодействия дезинформации, который «в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире».

"По сути — ещё раз заявил, что боролся не с «террористом» Козаком (депутатом Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасом Козаком — ИА REGNUM), а именно со свободой слова», — прокомментировал слова Зеленского ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров в своём Telegram-канале.

Напомним, под предлогом «персональных санкций» против депутата Козака на Украине были отключены от эфира крупнейшие оппозиционные телеканалы, а их вещание продолжилось в интернете, на сервисе Youtube.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко назвал борьбу с оппозиционными СМИ на Украине «сильным ударом и потрясением» для России.

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