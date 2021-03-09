Берлин, 9 марта 2021, 12:42 — REGNUM В сети появилась фотография закамуфлированного кроссовера Opel Grandland X. Снимки с автомобилем размещены на странице Motor. es в социальной сети Twitter.
Технических изменений у нового кроссовера не ожидается.
Моторная линейка новинки будет включать в себя бензиновые, дизельные двигатели с турбонаддувом, а также гибридный силовой агрегат производительностью 300 л. с. (450 Нм).
Что же касается экстерьера, то он не сильно изменится. Основная часть изменений будет сосредоточена в носовой части. Здесь будут установлены модернизированные фары, иная решётка радиатора, другие бамперы и диски колёс из лёгкого сплава.
Ранее пресс-служба Opel сообщила, что реализация новой модели Opel Crossland в России начнётся в первом квартале 2021 года. Машина получит проекционный экран, систему аварийного торможения, а также опцию распознавания пешеходов.
Читайте также: Opel представил минивэн Combo-e Life с электромотором