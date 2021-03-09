Москва, , 12:38 — REGNUM В спорном вопросе о периодах стажа, позволяющих досрочный выход на пенсию, будет поставлена точка, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

Он прокомментировал распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о новых возможностях досрочного выхода на пенсию.

По словам специалиста, в ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ приводится перечень профессий, представители которых обладают правом досрочного выхода на пенсию. Данный перечень довольно внушителен и включает самые разные профессии — от шахтеров и геологов до педагогических и медицинских работников.

«Распоряжение правительства позволит сократить количество споров, возникающих между работниками и работодателями, работниками и Пенсионным фондом России при выходе работников на пенсию. Ведь очень часто причиной споров становились как раз периоды, которые прежде не включались в трудовой стаж по профессии — обучения, учебы на курсах повышения квалификации. Также данное решение правительства позволяет несколько стабилизировать социальное самочувствие представителей перечисленных профессий, поднять престиж самих профессий и привлечь дополнительные молодые кадры в профессии. Учитывая дефицит кадров в сферах образования, здравоохранения и т. д., любые дополнительные бонусы, в том числе и включение в трудовой стаж названных выше периодов, позволяют повысить привлекательность данных сегментов экономики и обеспечить приток трудовых ресурсов», — сказал он.

Эксперт отметил, что теперь и обучение, и повышение квалификации могут рассматриваться как трудовая деятельность и на них также должны распространяться предусмотренные льготы по досрочному выходу на пенсию.

«Иначе было бы не очень понятно, почему работница, ушедшая в декретный отпуск, стаж сохраняет, а учащаяся на курсах повышения квалификации на период учебы стаж не сохраняет. Теперь в этом спорном вопросе поставлена точка», — считает Ревзин.

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