Иркутск, , 12:37 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, днём 9 марта местами в западных и северных районах ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с, снег, метели.

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Завтра, 10 марта, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском и север-восточных районах сохранятся порывы ветра и метели. Температура ночью составит — 7… — 12ºС, при прояснении — 15… — 20 ºС, в верхнеленских районах — 18… — 23 ºС, днём 0… + 5 ºС, при облачной погоде — 5… — 10 ºС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 февраля бригада скорой помощи, прибывшая к жителю поселка Западный (Иркутский район), попала в снежную западню. После осмотра пациента потребовалась госпитализация, но автомобиль не смог проехать по дороге, на которой в процессе снегопада образовался накат.

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