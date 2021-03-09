Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Новые поправки в закон Санкт-Петербурга, ужесточающие требования к расселению коммунальных квартир, не помогут решить так называемую «проблему последнего жильца» и не остановят граждан от покупки комнат вместо квартир, что плодит новые коммуналки. Такое мнение высказала доцент кафедры гражданского и трудового права СЗИУ РАНХиГС, кандидат юридических наук Надежда Бутакова.

Сейчас в Петербурге остаётся порядка 65 тыс. коммунальных квартир. Бутакова отмечает, что комнаты в коммунальных квартирах всё ещё пользуются повышенным спросом среди покупателей, так как они значительно дешевле отдельных квартир.

«Нельзя игнорировать тот факт, что высокая стоимость жилья в городе вынуждает людей покупать не отдельные квартиры, а именно комнаты. Ведь средняя цена однокомнатной квартиры в Петербурге примерно в два раза выше стоимости средней комнаты. Говорить об особой инвестиционной привлекательности расселения в «хрущевках» и «брежневках» не приходится», — подчеркнула Бутакова.

На минувшей неделе губернатор Александр Беглов подписал документ, который вносит изменения в закон о расселении коммуналок. Схема 70/30, в которой 30% — это участие города, простимулирует процесс расселения коммунальных квартир в Петербурге, убеждена Бутакова, однако проблему последнего жильца поправки никак не решают.

В адресные перечни, которые составляют районные администрации, включают такие квартиры, где все проживающие, во-первых, встали на городскую очередь, а во-вторых, поголовно согласны на расселение.

«Однако люди привыкли к району, сдружились или даже породнились с соседями по коммуналке, и не хотят никуда разъезжаться. Расселение — это в любом случае выбор жильцов. Сложно заставить разъехаться лиц, проживших всю жизнь в одной квартире», — отметила Бутакова.

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Добавим, чтобы стать участником программы, гражданин должен будет проживать в Петербурге не менее 10 лет, доход его семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов, а общая стоимость имущества семьи — стоимости одного «квадрата» средней цены за жилье, умноженной на десять. Бутакова считает ужесточения по принципу «нуждаемости» справедливыми.

«Программа расселения коммуналок является социальной, поэтому фактор определения «нуждающихся» в жилье вполне резонен. Она нацелена не на обогащения граждан, которые имеют несколько недвижимостей, а именно на улучшения жилищных условий нуждающихся», — добавила она.

Напомним, новым законом у горожан забрали право одновременно участвовать в программе расселения коммуналок и стоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Исключение составят ветераны, инвалиды и многодетные семьи.

В Петербурге 218 тысяч семей все еще живут в коммуналках. В городской очереди числится 79 тысяч семей. С 2008 года расселено более 50 тыс. квартир, жилищные условия улучшили 117 тысяч семей. В 2021 году планируется расселить 1400 коммунальных квартир. Это позволит улучшить жилищные условия только 3,5 тысячи петербургских семей.

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