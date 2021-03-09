Махачкала, , 12:36 — REGNUM В Махачкале выросло до 49 человек число лиц, госпитализированных с признаками кишечной инфекции. Среди пострадавших 27 детей, сообщили 9 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону. По факту вспышки инфекции возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Из подробностей ЧП известно, что жители столицы Дагестана с симптомами острой кишечной инфекции стали поступать в Республиканский кожно-венерологический диспансер 6 марта. За трое суток было доставлено 49 человек. Им была оказана необходимая медицинская помощь. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что случаи заболевания зарегистрированы во всех трех районах Махачкалы. Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести.

В настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося. В санитарном ведомстве организовано эпидемиологическое расследование, в стационар выехали специалисты управления для установления возможного фактора и причин заболевания. Кроме того, взяты пробы воды и биологического материала от больных для анализа.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования, единый фактор передачи инфекции не прослеживается», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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