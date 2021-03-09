Москва, , 12:35 — REGNUM ДНР приспособилась к непростой жизни в условиях постоянно то обостряющегося, то смягчающегося вооружённого конфликта с Украиной. Об этом 9 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Республика, конечно же, вынуждена жить, несмотря на всю агрессию со стороны Киева, несмотря на все санкции, ограничения, блокады. Поэтому, конечно же, республика живёт», — заявил Пушилин.

«У нас многие города, многие населённые пункты — места контрастов, когда в тыловой части идёт абсолютно нормальная жизнь со своими потребностями человеческими, бытовыми в том числе, а на окраинах, ближе к линии соприкосновения… там, увы, разрушена инфраструктура, по несколько раз восстанавливаемые объекты, как жильё простых граждан, так и инфраструктурные объекты в том числе», — указал он.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.