Нур-Султан, , 12:35 — REGNUM Руководство Национального банка Казахстана сохранило базовую ставку на уровне 9% годовых, сообщили 9 марта в пресс-службе финансового регулятора.

Процентный коридор также сохранен на уровне плюс-минус один процентный пункт. В Нацбанке пояснили, что решение продиктовано сохранением дисбаланса на продовольственных рынках, неопределенностью в мировой экономике и рисками ускорения инфляции.

Ранее Национальный банк Казахстана утвердил стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов пояснил, что основной целью документа является обеспечение стабильности цен.