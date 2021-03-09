Красногорск, , 12:38 — REGNUM Противогололедными материалами в Подмосковье с 8 по 9 марта было обработано 31 тыс. километров региональных и муниципальных дорог. Об этом 9 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, в первую очередь от наледи обрабатываются дороги с интенсивным движением и проезды к социально значимым объектам, маршруты движения общественного транспорта. Причем работы проводятся в несколько этапов.

«Сначала дороги посыпают противогололедной смесью, затем очищают. В настоящее время работы на дорожной сети продолжаются для обеспечения безопасного и комфортного движения пешеходов и автомобилистов», — сказал Гержик.

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