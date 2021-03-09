Белгород, , 12:37 — REGNUM Оружие без разрешительных документов изъяли полицейские у 56-летнего жителя Белгорода. Мужчина самостоятельно переделал охолощенный карабин в пригодный для стрельбы, сообщили ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе регионального УМВД.

В гараже белгородца сотрудники полиции обнаружили предмет, схожий с самозарядным карабином «Симонова». Документов на оружие мужчина предоставить не смог. По предварительным данным, он приобрёл охолощенный карабин и самостоятельно переделал его в огнестрельное оружие, экспертиза подтвердили, что он пригоден для стрельбы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение оружия».