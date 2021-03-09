Уфа, , 12:35 — REGNUM Метель и сильный снег ожидаются в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что 10 марта в республике может пройти сильный снег и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду. Также ожидается ухудшение видимости менее 500 метров. На дорогах может образоваться накат и снежные заносы.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности, а водителям — соблюдать скоростной режим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после бурана два забайкальских села остались без радио и цифрового телевидения.

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