Брюссель, , 12:33 — REGNUM Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Демс посетит Москву с рабочим визитом в период с 15 по 16 марта. Это следует из графика визитов главы ПАСЕ, обнародованного 9 марта на сайте организации.

«Председатель Ассамблеи: 15, 16 марта рабочий визит в Москву», — говорится в графике визитов Демса.

При этом каких-либо подробностей предстоящего визита главы ПАСЕ в Россию не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны Евросоюза могут приобретать российскую или китайскую вакцину от COVID-19, так как они имеют для этого все юридические права.