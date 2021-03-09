Лас-Вегас, США, , 12:31 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил о возобновлении карьеры. Об этом 9 марта сообщает The Sun.

«Ребята, следите за ближайшими новостями. Тройной чемпион возвращается», — сказал Сехудо.

Он добавил, что хотел бы провести поединки с российским бойцом Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом после того, как состоится их бой-реванш. «Лично я бы хотел побить их обоих», — заявил Сехудо.

Напомним, в мае 2020 года 34-летний Сехудо объявил о завершении карьеры после победу над Домиником Крузом на турнире UFC 249. После этого в бою за титул чемпиона в легчайшем весе Ян победил бразильца Жозе Алду.

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7 марта 2021 года на турнире UFC 259 Ян защищал титул. В бою со Стерлингом он исполнил запрещённый приём, ударив коленом в голову соперника, сидящего на канвасе. После этого судьи дисквалифицировали Яна, а победу и титул отдали американцу.

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