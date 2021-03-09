Москва, , 12:30 — REGNUM Качество работы мониторинговой комиссии ОБСЕ в Донбассе за последнее время снизилось. Об этом 9 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Сама миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы, даёт определённые данные, потом, когда мы ссылаемся на этих данные, они говорят, что это могло быть и не так, потому что это наши оценочные суждения. Это не входит в логику, наверное, наблюдателей, вообще мандата наблюдателей», — заявил Пушилин.

Он отметил, что было бы желательно вернуться миссии к той форме отчётов, которая была ранее, когда пост заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ занимал Александр Хуг.

«К тем отчётам у нас тоже были претензии, но они были более информативными и, наверное, более детально показывали ситуацию на линии соприкосновения», — отметил Пушилин.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.