Москва, , 12:30 — REGNUM Отечественные компьютерные программы и приложения к мобильным телефонам вызывают у большинства жителей России (45%) больше доверия, чем зарубежные аналоги. Противоположное мнение у 27%, приводит данные ВЦИОМ.

Отечественные программы скорее надежнее, чем зарубежные, уверены 39% респондентов, Предполагают, что менее надежные, 31% опрошенных, менее качественные — 37%. Затруднились ответить 30% респондентов.

По мнению 40%, отечественное программное обеспечение дешевле зарубежного. Думают, что совместимость с другими программами у отечественных будет скорее хуже, чем у зарубежных, 34% опрошенных.

Опрос проведён 4 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения о расширении использования российской операционной системы (ОС) «Аврора».

Читайте также: Путин поручил расширить использование российской ОС «Аврора»