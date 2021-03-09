Москва, , 12:30 — REGNUM Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии возобновил приём нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил 9 марта официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по «Дружбе» после перерыва с начала марта из-за поставок на этот НПЗ партии азербайджанской нефти», — сказал он журналистам.

Напомним, данные поставки осуществляются в рамках российско-белорусского соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через порты Российской Федерации. Соглашение будет действовать три года с возможностью автоматического продления.

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