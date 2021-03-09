Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Не все жители США смогут быстро получить компенсационные выплаты в рамках плана по спасению национальной экономики. Задержки с выплатами могут затронуть семьи с детьми, малоимущих и бездомных, сообщает Reuters.

Американские власти выделяют $1,9 трлн на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. Предполагается, что налогоплательщики — около 160 млн домохозяйств — получат по $1,4 тыс. Палата представителей пока не утвердила документ, затем его должен будет подписать президент Джо Байден.

Для семей с детьми предусмотрена расширенная поддержка — выплата по $3,6 тыс. на каждого ребенка младше шести лет и по $3 тыс. на остальных несовершеннолетних. Условие для такой компенсации — доход каждого из родителей менее $75 тыс. в год и проживание детей с родителями на протяжении по меньшей мере полугода.

Налоговое управление будет проверять соблюдение этих условий, что чревато задержками выплат.

Ещё одна проблема — электронный способ начисления компенсаций, предусмотренный для бездомных и для тех, чей доход слишком низкий для подачи налоговой декларации. Задержки возможны из-за отсутствия у них доступа в интернет. Остальные категории людей получают выплаты в виде чеков.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Конгресс США одобрил «ковидные» выплаты американцам в размере $600. Новые выплаты доведут общий размер компенсации до $2 тыс. на человека.