Барнаул, , 12:28 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов выступил против идеи с наказанием за фейки, провоцирующие рост цен. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, пояснил:

«У меня такое ощущение, что «Единая Россия» (ЕР) только и может, что запрещать и сажать. Конечно, я против такой «инициативы» и не думаю, что она будет поддержана руководством ЕР. Скорее всего, это хайп отдельного депутата-единоросса, которому очень хочется в СМИ попасть.

А проблему высоких цен на продукты, которые имеют место быть, надо решать не введением ответственности за недостоверную информацию о ценах на них, а принятием законопроекта «Справедливой России» об ограничении цен на значимые продукты и пересмотре практики ценообразования, когда на пути товара от производителя к покупателю стоит множество посредников, каждый из которых хочет получить свою маржу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации об изменении цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости разработал депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). Он предложил наказывать нарушителей штрафом в размере от 200 тыс. до 800 тыс. руб. или лишением свободы сроком до трех лет.

Идею с наказанием за распространение ложной информации, провоцирующей ажиотажный спрос на продукты и рост цен на них, поддержал также зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский. Тем временем первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев уже заявил, что данный законопроект Анатолия Выборного является его личной инициативой, и что он не будет поддержан, поскольку не согласовывался и не прорабатывался с фракцией.

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