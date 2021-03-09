Москва, , 12:27 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал песню певицы Manizha, которая представит Россию на «Евровидении-2021», передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

«Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России», — сказал Жириновский. — «Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей, вызывать гордость к той стране, от имени которой ты выступаешь».

Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021». Как объявили в эфире Первого канала, артистка будет исполнять песню «Russian woman» («Русская женщина»).

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