Киев, , 12:31 — REGNUM На Украине в настоящий момент завершается работа над новым законопроектом о праздниках и памятных датах, сообщил вечером 8 марта в эфире телевидения глава украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович.

По словам чиновника, на следующем этапе состоится общественное обсуждение, в ходе которого все желающие смогут принять участие и разобраться, хотят они в определенный праздник нерабочий день или не хотят.

«Но украинцы любят выходные, поэтому, скорее всего, в любом случае будут за выходные», — сказал Дробович.

Какие именно новые праздники и памятные даты будет предлагать к обсуждению институт, он не уточнил.

Вместе с тем, Дробович намекнул, что считает как минимум нелогичным, чтобы 8 марта был выходной день.

«Это был день борьбы за трудовые права женщин, и выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично», — подчеркнул глава УИНП, добавив, что нынешние власти думают не об отмене выходного дня 8 марта, а о наполнении этого праздника новым смыслом.

ИА REGNUM напоминает, что при президенте Порошенко украинская власть значительно перекроила календарь государственных праздников и памятных дат — в частности, был введен выходной на католическое рождество 25 декабря, на 14 октября — день основания ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отменен выходной 2 мая. Также при Порошенко велись дискуссии об отмене праздника 8 марта, однако в итоге это решение утверждено не было.