Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Режиссёрская версия фильма «Лига справедливости» стала по ошибке доступна некоторым подписчикам сервиса HBO Max. Об этом 8 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.

Из-за сбоя в работе сервиса некоторые пользователи вместо «Тома и Джерри» получили доступ к «Лиге справедливости» и смогли посмотреть около часа картины. Однако вскоре ошибка была исправлена и зрителей перенаправило на страницу с воспроизведением «Тома и Джерри».

Напомним, премьера «Лиги справедливости» от Зака Снайдера состоится 18 марта 2021 года. В России картина будет доступна на «Кинопоиске».

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