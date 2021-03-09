Сеул, , 12:26 — REGNUM В сети появился видеотизер с новым электрокаром KIA EV6. Демонстрационный ролик размещён на YouTube-канале Carscoops.

Отмечается, что новинка станет первым электромобилем корейский марки на «тележке» E-GMP.

Внешний вид модели выделяется складывающимися дверными ручками, стильной светодиодной оптикой и оригинальными динамическими «поворотниками» на корме.

Пока технические подробности об авто не раскрываются. Ожидается, что модель EV6 будет в этом плане похожа на Hyundai Ioniq 5. Если это так, то новый электромобиль может получить батарею на 58 и 72,6 кВт-ч. Максимальная мощность мотора может составить 302 л. с. От 0 до 100 км/ч такой автомобиль будет набирать за 5,2 секунды. Запас хода модели составит 480 км.

Официальный дебют модели состоится в ближайшем будущем.

Ранее компания KIA запатентовала в РФ кроссовер Sorento четвёртого поколения. Он получил высококачественную отделку и широкий выбор опций. В моторной линейке автомобиля имеется бензиновый мотор производительностью 180 л.с. и дизельный силовой агрегат максимальной мощностью 199 «лошадей».

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